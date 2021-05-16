По территории Израиля было выпущено около 120 ракет, 11 же ракет не смогли преодолеть границу и упали в Секторе Газа.

Палестинские террористические группы выпустили более 130 ракет в направлении Израиля из Сектора Газа с вечера субботы до утра воскресенья.

При этом десятки снарядов были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол", сообщает The Times of Israel.

"По данным Армии обороны Израиля, за это время по территории Израиля было выпущено около 120 ракет, 11 же ракет не смогли преодолеть границу и упали в Секторе Газа. Примерно половина снарядов - 55 - были выпущены по Израилю в результате массированного обстрела, нацеленного на центральную и южную части Израиля около полуночи субботы, что, по данным израильских властей, не причинило ни повреждений, ни значительного ущерба", - говорится в сообщении.

В общей сложности, согласно подсчетам военных, с начала боев в понедельник вечером террористы выпустили около 2 500 ракет.

Напомним, 15 мая в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что из-за боевых действий между армией Израиля и радикальной исламистской группировкой ХАМАС 120 украинских граждан хотят покинуть Сектор Газа.

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Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газы продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава Политбюро ХАМАСа Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоди и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоди ввели чрезвычайное положение.

12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.

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Автор: Екатерина Жирий