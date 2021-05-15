Украинские дипломаты отрабатывают возможные маршруты репатриации наших соотечественников.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что из-за боевых действий между армией Израиля и радикальной исламистской группировкой ХАМАС 120 украинских граждан желают покинуть сектор Газа.

Об этом в комментарии УНИАН сказал спикер МИД Олег Николенко.

Читайте такжеЖертвами боевых действий между Израилем и сектором Газы стали 42 ребенкаСпикер отметил, что украинское внешнеполитическое ведомство поддерживает связь с украинцами, которые изъявили желание покинуть сектор Газа.

"Посольства в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации в настоящее время отрабатывают возможные маршруты репатриации. Держим эту ситуацию на особом контроле", - сообщил Николенко.

В частности, дипломат уточнил, что сейчас 120 украинцев изъявили желание покинуть сектор Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава Политбюро ХАМАСа Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоди и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоди ввели чрезвычайное положение.

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты «Железный купол».

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Автор: Виталий Саенко