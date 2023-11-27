Девочка имеет двойное гражданство США и Израиля / фото ua.depositphotos.com

Из плена освобождена 4-летняя американка Эбигейл Мор Эдан, которую боевики ХАМАС взяли в заложники 7 октября, а ее родителей убили. Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что ребенок освобожден в процессе обмена третьей группы заложников в воскресенье, которых ХАМАС обменял на палестинцев, находившихся в тюрьмах Израиля. 4-летняя Эдан, которая также имеет американское гражданство, была среди тех 13 израильтян, что вчера оказались на свободе.

Освобождение этого ребенка прокомментировал лично президент США Джо Байден.

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Эбигейл с родственниками в больнице после освобождения / скриншот

"Два дня назад одной из наших соотечественниц, американке, девочке, по имени Эбигейл, исполнилось четыре года. Она отпраздновала свой день рождения, тот день рождения и провела не менее 50 дней до этого, будучи заложницей ХАМАСа. Сегодня она свободна, а Джилл (жена Байдена - УНИАН) и я вместе со многими американцами молимся за то, чтобы с ней все было хорошо. Она свободна и сейчас в Израиле", - подчеркнул он.

Как рассказали родственники девочки, они думали, что Эбигейл погибла во время нападения ХАМАСа 7 октября. В тот день боевики ворвались в их дом и убили мать Эбигейл на ее глазах и на глазах у ее шестилетнего брата и десятилетней сестры. После этого маленькая девочка выбежала на улицу к своему отцу – мужчина подхватил ее на руки, но в тот момент был застрелен террористами.

Старшие дети спаслись, запершись в шкафу, где находились 14 часов, а их младшую сестру забрали в плен.

Байден подчеркнул, что его администрация продолжает работать над тем, чтобы освободить всех граждан США и других заложников ХАМАСа. Также говорится, что Соединенные Штаты способствуют тому, чтобы в Сектор Газа поступало больше гуманитарной помощи.

ХАМАС освободил часть заложников

Напомним, накануне ХАМАС в обмен за освобождение 39 своих сторонников отпустил 13 израильтян и четырех тайцев, среди которых семь детей от 3 до 16 лет. Ранее группировка освободила 13 израильских заложников, 10 тайцев и одного филиппинца.

Как сообщал УНИАН, в рамках соглашения об обмене, достигнутого при посредничестве США и Катара, Израиль и ХАМАС временно остановили боевые действия в Газе. Соответствующую операцию Израиль начал против ХАМАС в ответ на атаку боевиков 7 октября. В результате вторжения ХАМАС тогда были убиты более 1200 человек, более 300 - оказались в заложниках.

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