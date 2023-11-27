Старшие брат и сестра маленькой девочки спаслись в шкафу, когда в дом ворвались террористы.

Из плена освобождена 4-летняя американка Эбигейл Мор Эдан, которую боевики ХАМАС взяли в заложники 7 октября, а ее родителей убили. Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что ребенок освобожден в процессе обмена третьей группы заложников в воскресенье, которых ХАМАС обменял на палестинцев, находившихся в тюрьмах Израиля. 4-летняя Эдан, которая также имеет американское гражданство, была среди тех 13 израильтян, что вчера оказались на свободе.

Освобождение этого ребенка прокомментировал лично президент США Джо Байден.

Видео дня

"Два дня назад одной из наших соотечественниц, американке, девочке, по имени Эбигейл, исполнилось четыре года. Она отпраздновала свой день рождения, тот день рождения и провела не менее 50 дней до этого, будучи заложницей ХАМАСа. Сегодня она свободна, а Джилл (жена Байдена - УНИАН) и я вместе со многими американцами молимся за то, чтобы с ней все было хорошо. Она свободна и сейчас в Израиле", - подчеркнул он.

Как рассказали родственники девочки, они думали, что Эбигейл погибла во время нападения ХАМАСа 7 октября. В тот день боевики ворвались в их дом и убили мать Эбигейл на ее глазах и на глазах у ее шестилетнего брата и десятилетней сестры. После этого маленькая девочка выбежала на улицу к своему отцу – мужчина подхватил ее на руки, но в тот момент был застрелен террористами.

Старшие дети спаслись, запершись в шкафу, где находились 14 часов, а их младшую сестру забрали в плен.

Байден подчеркнул, что его администрация продолжает работать над тем, чтобы освободить всех граждан США и других заложников ХАМАСа. Также говорится, что Соединенные Штаты способствуют тому, чтобы в Сектор Газа поступало больше гуманитарной помощи.

ХАМАС освободил часть заложников

Напомним, накануне ХАМАС в обмен за освобождение 39 своих сторонников отпустил 13 израильтян и четырех тайцев, среди которых семь детей от 3 до 16 лет. Ранее группировка освободила 13 израильских заложников, 10 тайцев и одного филиппинца.

Как сообщал УНИАН, в рамках соглашения об обмене, достигнутого при посредничестве США и Катара, Израиль и ХАМАС временно остановили боевые действия в Газе. Соответствующую операцию Израиль начал против ХАМАС в ответ на атаку боевиков 7 октября. В результате вторжения ХАМАС тогда были убиты более 1200 человек, более 300 - оказались в заложниках.

Вас также могут заинтересовать новости: