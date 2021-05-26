В Ватикане ситуацию не комментируют / фото REUTERS
Итальянская художница обвиняет Святой престол, что тот незаконно использовал ее работу.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Плакат с изображением Христа художница разместила у одного из римских мостов еще в 2019 году.
На теле Иисуса изображено большое сердце с надписью "просто используй его". Содержит работа и подпись автора.
Читайте такжеДве картины Бэнкси ушли с молотка за $8 миллионовТакие же рисунки - с другими духовными лидерами - являются частью проекта художницы.
Поэтому ее изрядно удивило, когда изображение Христа появилось на выпущенной Ватиканом марке. Их продают в качестве сувениров.
Итальянская художница будет судиться с Ватиканом из-за плаката с изображением Христа
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