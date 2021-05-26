Ее рисунок появился на марке.

Итальянская художница обвиняет Святой престол, что тот незаконно использовал ее работу.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Плакат с изображением Христа художница разместила у одного из римских мостов еще в 2019 году.

На теле Иисуса изображено большое сердце с надписью "просто используй его". Содержит работа и подпись автора.

Читайте такжеДве картины Бэнкси ушли с молотка за $8 миллионовТакие же рисунки - с другими духовными лидерами - являются частью проекта художницы.

Поэтому ее изрядно удивило, когда изображение Христа появилось на выпущенной Ватиканом марке. Их продают в качестве сувениров.

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Автор: Людмила Жерновская