А уже на завтра у Джонсона запланирована встреча сторонников его кампании.

Бывший братинский премьер-министр Борис Джонсон сегодня прерывает свой отпуск, чтобы начать участие в кампании по избранию нового лидера Консервативной партии и главы правительства страны.

Как пишет The Telegraph, Джонсон вернется из отпуска на Карибах уже сегодня, а на субботу запланирована встреча сторонников его кампании, которую возглавил Джейкоб Рез-Могг.

Джонсон в частном порядке уже призывает депутатов-консерваторов поддержать его возвращение на Даунинг-стрит, обещая, что только он может выиграть следующие всеобщие выборы для Тори.

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Бывший премьер-министр просит другого потенциального кандидата Риши Сунака связаться с ним и "снова быть вместе" в правительстве.

Только лейбористу Гарольду Уилсону, а до него - сэру Уинстону Черчиллю, политическому кумиру Джонсона, удавалось возвращаться на второй срок после ухода с поста премьер-министра.

Только те члены парламента, которые получат поддержку от 100 из почти 360 членов парламента Тори, пройдут в первый тур выборов. У претендентов есть время до 14:00 понедельника, чтобы собрать необходимые голоса.

Напомним, премьер-министр Британии Лиз Трасс объявила об отставке после шести недель пребывания в должности.

Отставка Бориса Джонсона

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьера. Причиной стал секс-скандал с заместителем председателя консерваторов Крисом Пинчером, который приставал к коллегам по парламенту и, будучи пьяным, домогался нескольких мужчин в баре. Джонсон якобы знал о его скандальном поведении до того, как назначил на должность.

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