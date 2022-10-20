В Минобороны страны гордятся тем, что они являются вторым по величине донором военной техники для Украины.

Британия предоставит Украине новый пакет помощи, в который, в частности, войдет зимняя одежда для военнослужащих Вооруженных Сил.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в британском парламенте.

"Мы гордимся тем, что являемся вторым по величине донором военной техники", – подчеркнул Уоллес.

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В частности, на прошлой неделе было анонсировано, что Великобритания предоставит Украине дополнительные ракеты ПВО для защиты от ракетных ударов России – ракеты класса "воздух-воздух" AMRAAM. Они, в использовании совместно с системой ПВО NASAMS от США, способны сбивать крылатые ракеты.

"Поддержка Украины остается главной задачей Минобороны", – отметил Уоллес.

По его словам, с приближением зимы Великобритания разрабатывает пакет помощи для поддержки украинцев в холодные месяцы.

"В том числе 25 000 комплектов зимней одежды, чтобы они были более эффективными на поле боя, чем их плохо обученные, плохо подготовленные и плохо экипированные российские противники, многие из которых были мобилизованы в короткие сроки без достаточной подготовки, снаряжения или подготовки", – добавил британский министр.

Уоллес сказал, что Великобритания продолжает поставлять Украине сложное оборудование для радиоэлектронной борьбы, которое обеспечивает дополнительную защиту от дронов и ракет большой дальности.

Роль Британии в военной поддержке Украины

С первых дней полномасштабного вторжения России правительство Британии активно поддерживает сопротивление украинцев военным и дипломатическим путями.

Экс-премьер Британии Борис Джонсон стал одним из первых мировых лидеров, посетивших Киев после 24 февраля. После чего посещал украинскую столицу еще несколько раз.

Британия также вызвалась начать масштабную подготовку украинских военнослужащих.

Вместе с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Великобритания поддержала и введенные против России санкции за начатую агрессию.

После избрания Элизабет Трасс премьером политика в отношении Украины в стране не изменилась. Напротив, Трасс подчеркнула, что Лондон будет поставлять ВСУ еще больше оружия.

Великобритания остается одной из немногих стран мира, которая соглашается, что войну с Россией закончить дипломатическим урегулированием пока невозможно, поскольку Москва не придерживается обещаний.

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