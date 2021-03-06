В Иране неизвестный мужчина совершил попытку угона пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Iran Air.
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Инцидент произошел в пятницу, 5 марта. Борт выполнял рейс из Ахваза в Мешхед, сообщает НВ со ссылкой на иранское информагентство Tasnim.
В Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщили, что смогли предотвратить угон лайнера и задержать мужчину после экстренной посадки в городе Исфахан.
"По предварительным данным, злоумышленник собирался посадить самолет в аэропорту одного из арабских государств на юге Персидского залива", - заявили в КСИР.
В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. Их отправили в Мешхед в пятницу вечером другим рейсом.
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