В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.

В Иране неизвестный мужчина совершил попытку угона пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Iran Air.

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Инцидент произошел в пятницу, 5 марта. Борт выполнял рейс из Ахваза в Мешхед, сообщает НВ со ссылкой на иранское информагентство Tasnim.

В Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщили, что смогли предотвратить угон лайнера и задержать мужчину после экстренной посадки в городе Исфахан.

"По предварительным данным, злоумышленник собирался посадить самолет в аэропорту одного из арабских государств на юге Персидского залива", - заявили в КСИР.

В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. Их отправили в Мешхед в пятницу вечером другим рейсом.

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Автор: УНИАН