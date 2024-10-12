Эти запросы являются чрезвычайными и беспрецедентными, ни одного кандидата в новейшей истории не возили на военных самолетах перед выборами.

Штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа попросил предоставить военные средства для защиты политика. Причина в угрозах Ирана.

Как сообщает издание The Washington Post, что кампания Трампа в последние недели президентской гонки в США запросила для него военный самолет, расширение ограничений для полетов над его резиденциями и установление пуленепробиваемых стеклянных щитов в местах его выступлений, а также перевозку политика на военном транспорте.

В статье отмечается, что эти запросы являются чрезвычайными и беспрецедентными, ни одного кандидата в новейшей истории не возили на военных самолетах перед выборами.

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Журналисты подчеркнули, что они были сформированы после того, как американская разведка получила данные, что Иран продолжает активно стремиться к ликвидации Трампа. При этом не исключаются варианты с применением беспилотников и ракет.

Байден сообщил журналистам, что поручил удовлетворить просьбы Трампа о дополнительной защите:

До тех пор, пока он не просит F-15. Я поручил министерству предоставить ему все, о чем он просит, как если бы он был действующим президентом. Если это будет соответствовать такой категории, то все в порядке. Но если нет - он пользоваться этим не сможет.

Высказывания Трампа об Иране

Бывший президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Израилю стоит нанести удары по ядерным объектам Ирана в ответ на иранское ракетное нападение на прошлой неделе.

"Они спросили Байдена: "Что вы думаете об Иране? Вы бы ударили по Ирану?". И он сказал: "Только бы они не ударили по ядерному оборудованию". Ведь это то, что вы хотите ударить, верно? Я сказал: "По-моему, он ошибся. Разве это не то, по чему вы должны ударить?" - сказал он.

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