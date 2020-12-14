Люди устроили погром, грабя офисы руководителей высшего звена, уничтожая мебель, сборочные единицы и ломая стеклянные панели и двери прутьями.

В Индии полиция арестовала более 100 рабочих, которые устроили беспорядки на тайваньском заводе iPhone из-за невыплаты заработной платы.

Читайте такжеНа акции протеста в Грузии пострадали около 20 человекОб этом пишет BBC.

Рабочие утверждают, что не получили полную зарплату за четыре месяца и вынуждены работать дополнительные смены.

По сообщению Times of India, насилие вспыхнуло, когда около 2000 рабочих ночной смены покидали здание в Нарсапуре.

Люди устроили погром, грабя офисы руководителей высшего звена, уничтожая мебель, сборочные единицы и ломая стеклянные панели и двери прутьями.

В заявлении информационному агентству AFP компания не ссылалась напрямую на жалобы рабочих, но заявила, что «инцидент был вызван людьми неизвестной личности извне, которые вторглись на ее объект и повредили его».

Заместитель главного министра штата Карнатака К.Н. Ашватнараян осудил «беспричинное» насилие и сказал, что правительство обеспечит «быстрое разрешение ситуации».

По данным местных СМИ, на фабрике работает около 15 000 рабочих. Один профсоюзный лидер сказал газете Hindu, что на заводе была «жестокая эксплуатация». В то же время Apple не ответила на запрос BBC, но в прошлом заявляла, что очень серьезно относится к условиям работы в компаниях поставщиках.

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Автор: Людмила Жерновская