В Индии второй день подряд фиксируют антирекорды по числу новых заражений коронавирусом. За вчера COVID-19 обнаружили у 414 188 человек.
Об этом пишет Reuters.
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Также за вчера подтвердили 3915 летальных исходов в результате заболевания COVID.
С начала пандемии в Индии заразились уже 21,49 миллиона человек, общее количество смертей достигло 234 тысяч 83. Только на этой неделе в стране зарегистрировано 1,57 млн новых случаев и более 15 тысяч смертей.
Предыдущий антирекорд в Индии был зафиксирован днем ранее - тогда заразились 412 262 человека.
Коронавирус в Индии: что известно
- Отметим, в последнее время в Индии ежедневно фиксируют почти 400 тысяч заражений. Увеличение темпов распространения вируса связывают, в частности, с появлением нового штамма COVID.
- Вместе с тем жителей Индии призывают готовиться к новой волне коронавируса. А ученые просят правительство Индии предоставить информацию о коронавирусе.
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