В местных больницах катастрофически не хватает коек и кислорода.

В Индии зарегистрирован самый высокий ежедневный показатель смертности от коронавируса с начала пандемии.

Министерство здравоохранения сообщило, что за последние 24 часа скончались 3689 человек, сообщает ВВС.

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Как сообщается, в местных больницах катастрофически не хватает коек и кислорода.

В Индии зарегистрировано уже более 19 миллионов случаев коронавируса, больше - только в США. Подтверждено более 215000 смертей, хотя считается, что реальные потери намного выше.

Эксперты отмечают, что показатели могут быть существенно занижены из-за недостаточного количества тестирований и неучтенного количества людей, умирающих дома, особенно в сельской местности.

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Автор: Екатерина Лиманская