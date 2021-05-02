В Индии зарегистрирован самый высокий ежедневный показатель смертности от коронавируса с начала пандемии.
Министерство здравоохранения сообщило, что за последние 24 часа скончались 3689 человек, сообщает ВВС.
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Как сообщается, в местных больницах катастрофически не хватает коек и кислорода.
В Индии зарегистрировано уже более 19 миллионов случаев коронавируса, больше - только в США. Подтверждено более 215000 смертей, хотя считается, что реальные потери намного выше.
Эксперты отмечают, что показатели могут быть существенно занижены из-за недостаточного количества тестирований и неучтенного количества людей, умирающих дома, особенно в сельской местности.
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