За прошлую неделю на Индию пришлась почти половина новых случаев COVID во всем мире, а также четверть всех смертей от пандемии.

За минувшие сутки в Индии было зарегистрировано рекордно высокое количество смертей от коронавирусной болезни - 3780. Кроме того, подтвердилось еще более 382 тысяч новых случаев инфекции.

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Об этом cо ссылкой на минздрав страны сообщает Times of India. На сегодня в стране зафиксировано 20 665 148 случаев болезни. 226 188 случаев оказались смертельными.

По данным ВОЗ, за прошлую неделю на Индию пришлась почти половина новых случаев COVID во всем мире (46%), а также 25% всех смертей от пандемии.

Предыдущий антирекорд смертности от коронавируса в Индии был установлен всего несколько дней назад, 2 мая.

Эксперты отмечают, что показатели могут быть существенно занижены из-за недостаточного количества тестирований и неучтенного количества людей, умирающих дома, особенно в сельской местности.

Коронавирус в Индии

В конце апреля страна с населением в миллиард 380 миллионов столкнулась с бешеной вспышкой инфекции. Индия бьет все мировые рекорды и по смертности и по распространению коронавируса.

В индийских мегаполисах наступила настоящая катастрофа. Больницы не справляются с притоком больных и страдают от страшного дефицита кислорода для пациентов. Тела тысяч жертв сжигают прямо на улицах, в стихийных крематориях.

Тем временем так называемый "индийский коронавирус" уже зафиксирован в 17-ти странах мира. Украина еженедельно исследует сотни образцов вируса, чтобы не пропустить новый штамм. Эксперты говорят, что случаев индийской разновидности вируса в Украине пока не случалось.

Защищают ли существующие вакцины от индийского варианта коронавируса - ученые сейчас выясняют.

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Автор: Дмитрий Захаров