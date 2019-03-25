Автопилот Tesla научился определять стоп-сигналы и смену полосы движения

Компания заявляет, что это позволит улучшить безопасность движения.

Tesla сообщила о начале развёртывания новой функции автопилота под названием Autosteer Stop Light Warning, которая будет предупреждать водителей о том, что движущийся впереди автомобиль включил стоп-сигналы.

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Компания заявляет, что это позволит улучшить безопасность движения, пишет itc.ua.

Нововведения появились в обновлении программного обеспечения автопилота с индексом 2019.8.3. В описании сказано, что водители будут получать всплывающее уведомление и звуковой сигнал, в случае если их автомобиль движется достаточно быстро при обнаружении впереди замедляющейся машины.

Автопилот не будет задействовать тормоза, а просто даст водителю понять, что ему необходимо немедленно снизить скорость. Новая функция использует картографические данные, а также систему камер, которая обучена распознавать красные огни. К концу года должна появиться ещё одна функция, которая будет распознавать сигналы светофора и знаки остановки.

Кроме того, автомобили Tesla научились определять намерения других автомобилей менять полосу движения. Автопилот снижает скорость для того, чтобы другой автомобиль мог спокойно перестроиться на его полосу. До этого система управления Tesla реагировала на такое не всегда адекватно, её неожиданные маневры назывались «фантомными торможениями». Теперь, по всей видимости, инженеры компании научили автопилот соответствующим образом реагировать на сигнал поворота и движения соседних машин.