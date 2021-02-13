По словам адвокатов, дело против Трампа является политической "охотой на ведьм" со стороны демократов.

В Сенате США адвокаты выступили с аргументами против объявления импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу.

Аргументы адвокатов сводились к тому, что Трамп 6 января не подстрекал толпу к бунту у Капитолия США и что его высказывания были просто фигурами речи, пишет AP.

По словам адвокатов, дело против Трампа является политической "охотой на ведьм" со стороны демократов и не имеет законной силы, поскольку он больше не находится на должности.

Один из адвокатов заявил, что слушания по импичменту Трампа "еще больше разделяют" США.

После выступления стороны защиты процесс импичмента будет продолжен вопросами сенаторов.

Импичмент Трампа: что известно

Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Его обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые состоялись 6 января во время обсуждения результатов выборов.

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Дональд Трамп является единственным президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент, и он может стать первым, который подвергнут импичменту после ухода с поста.

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Автор: Олег Давыгора