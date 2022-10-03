Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым, ответили в ОПУ.

Советник главы ОП Михаил Подоляк ответил на предложение американского миллиардера Илона Маска отдать России Крым в обмен на "мир".

Об этом он написал в Twitter.

Подоляк взамен предложил лучшее предложение, состоящее из трех пунктов.

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"Украина освобождает свои территории. Включительно с аннексированным Крымом. Россия проходит демилитаризацию, обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим. Военные преступники подвергаются международному трибуналу", - отметил Подоляк.

Скандал в Twitter

Накануне Илон Маск опубликовал в Twitter свое видение завершения российско-украинской войны. По его мнению, чтобы получить "мир", Украина должна повторить "референдумы" на оккупированных территориях и отдать Крым России.

На это его читатели ответили с возмущением и раскритиковали опрос. Кое-кто обратил внимание, что Маск перепутал легитимные выборы с псевдореферендумами, которые Россия проводит с 2014 года и которые мир не признает. Другие пользователи посоветовали Маску не затрагивать те темы, в которых он не осведомлен.

Позиция Илона Маска по войне в Украине

Илон Маск в целом поддерживает Украину перед лицом неоправданной агрессии России, о чем свидетельствует его решение, в частности, обеспечить украинских военных терминалами Starlink.

Starlink в свое время "полностью разрушил информационную кампанию Путина". Со ссылкой на разведки США, ЕС и Британии сообщалось, что всего за час до вторжения Россия взломала Viasat, сеть которой использовали украинские военные. Тогда SpaceX Маска оперативно разместила около 50 спутников над Украиной.

На данный момент Starlink в Украине используют не только для связи в осажденных городах и на фронте, но и для работы артиллерии и сброса бомб на позиции захватчиков.

В марте Маск даже вызвал Путина на дуель за Украину. А в сентябре миллиардер отложил "сделку века" с Twitter из-за Путина и перспективы Третьей мировой.

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