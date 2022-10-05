Политолог Владимир Фесенко напомнил, что Илон Маск - человек спонтанных версий и заявлений.

Политолог Владимир Фесенко объяснил, что произошло, и кто нажал на американского миллиардера Илона Маска.

Об этом он рассказал в эфире информационного марафона.

Политолог уверен, что Илон Маск опозорился твитами об Украине не просто так, а на него оказывали внешнее влияние.

"На Илона Маска воздействовали люди из окружения, которые так или иначе ретранслировали пророссийские наративы, может кто-то из российскими корнями. При чем это непосредственное влияние в ближайшее время", - сказал он.

При этом Фесенко напомнил, что Маск - человек спонтанных версий и заявлений.

"Маск передал заявление части западных элит: это люди, которые боятся ядерной войны, которой угрожает Путин. Также он теряет деньги на рисках, связанных с войной и отсюда заинтересованость в мире любой ценой", - заявил политолог.

Фесенко предположил, что Маск вовсе не знает о попытке аннексии Россиией новых украинских территорий. Он отметил, что после всеобщей критики Маск "дал заднюю" и подтвердил свою поддержку Украины.

Скандал с "мирным" планом Маска для Украины

3 сентября американский предприниматель Илон Маск опубликовал в Twitter "мирный план", который якобы должен помочь закончить войну в Украине.

По мнению Маска, военную агрессию России остановит: проведение повторных "выборов" на оккупированных территориях Украины под наблюдением ООН; отказ от оккупированного Крыма в пользу России; обеспечение водоснабжения Крыма; нейтральный статус для Украины.

На твит Маска ответили не только возмущенные пользователи сети, но и президент Украины Владимир Зеленский, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также президент Литвы Гитанас Науседа.

Позже в Белом доме также прокомментировали "мирный" план Маска для Украины.