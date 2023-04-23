Он упрекнул писателя в том, что уже передал Киеву много денег.

Известный миллиардер, владелец соцсети Илон Маск ответил на твит американского писателя Стивена Кинга, который предлагал передать деньги за его "синюю галочку" верификации в соцсети фонда Сергея Притулы.

"Я задонатил Украине 100 миллионов долларов, а сколько вы?" — Написал Маск.

Бизнесмен также репостнул твит министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова за 24 октября 2022 года. В этом посте тот благодарил Маска за финансирование работы терминалов спутникового интернета Starlink в Украине. Они используют украинскими военными и помогли во время блэкаута в Украине. Компания Маска передала их после начала полномасштабной войны.

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Война в Украине и Twitter

Как ранее сообщал УНИАН, пользователи Twitter, желающие иметь "синюю галочку" верификации, теперь должны платить по 8 долларов (примерно 295 гривен).

В канун Нового года Кинг делился своим единственным желанием. Он мечтает про мир в Украине. Недавно Стивен Кинг напомнил миру об Украине - призвал не забывать о полномасштабной войне и не слушать "умиротворителей". Писатель с начала полномасштабной войны всячески поддерживает Украину.

В то же время Илон Маск постоянно попадает в скандалы. Например, недавно он назвал Революцию достоинства "переворотом", повторив русские нарративы.

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