Так писатель отреагировал на то, что теперь за "синие галочки" в Twitter нужно платить.

Известный писатель Стивен Кинг, который поддерживает Украину и выступает против путинской агрессии, обратился к владельцу Twitter Илону Маску. Недавно стало известно, что пользователи социальной сети, желающие иметь "синюю галочку" верификации, теперь должны платить по 8 долларов (примерно 295 гривень).

На фоне этого Кинг предложил Маску отдавать деньги, которые он платит за "синюю галочку", благотворительному фонду Сергея Притулы. Помимо этого, писатель отметил, что владелец Twitter мог бы добавить немного денег к сумме для фонда.

"Я думаю, мистер Маск должен отдать мой "голубой чек" на благотворительность. Я рекомендую Фонд Притулы, который предоставляет услуги по спасению жизней в Украине. Это всего 8 долларов, так что, возможно, мистер Маск мог бы добавить немного больше", - написал Кинг в Twitter.

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Идею Маска брать деньги за "синие галочки" оценили не все. Пользователи считают, что теперь любой может пройти верификацию, а это несет с собой огромные риски распространения фейков. Идею от Кинга Маск пока что не прокомментировал.

Напомним, ранее Стивен Кинг напомнил миру об Украине. Он призвал не забывать о полномасштабной войне и не слушать "умиротворителей".

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