Знаменитость с начала полномасштабной войны поддерживает нашу страну, говоря о том, что Россия - агрессор и террорист.

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг озвучил свое главное новогоднее желание в этом году. В своем Twitter-аккаунте он кратко ответил на вопрос о том, чего хотел бы в 2023: "Мира в Украине".

Как Стивен Кинг поддерживает Украину

Сразу после 24 февраля писатель заявил, что прекращает издавать книги в РФ.

Также в своем Twitter-блоге он поделился фото в футболке с надписью "Я с Украиной" ("I stand with Ukraine").

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"Обычно я не публикую свои фотографии, но сегодняшний день – исключение", - прокомментировал Кинг свой снимок в патриотической украинской футболке.

Также писатель заявил, что Россия - агрессор, и об этом должен знать весь мир.

"Это путинская война. Женщины и дети гибнут от его рук…", - высказался "король ужасов".

Осенью этого года Стивен Кинг прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Тогда россияне обвинили Украину в "терроризме".

"После девяти месяцев убийств и во многих случаях пыток гражданских, после уничтожения целых городов россияне называют подрыв моста "терроризмом". Это просто еб*ный идиотизм", - возмутился 75-летний американец.

Напомним, появился фейк о визите Стивена Кинга в Киев.

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