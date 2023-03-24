Новый владелец соцсети считает, что эти значки верификации были выданы "коррумпированным и бессмысленным" способом.

Twitter с 1 апреля начнет удалять все устаревшие синие "галочки" с платформы, которые были получены до покупки компании Илоном Маском. Новый владелец соцсети считает, что эти значки верификации были выданы "коррумпированным и бессмысленным" способом.

Как говорится в сообщении компании, чтобы сохранить галочку, эти пользователи должны оформить платную подписку Twitter Blue (8 долларов в месяц). Многие текущие владельцы галочки в Твиттере говорят, что не собираются платить ради нее.

Помимо "синей галочки" рядом с именем подписка Twitter Blue позволяет получить и ряд других преимуществ. Например, можно создавать более длинные твиты, редактировать (в течение 30 минут после публикации) и отменять их. Кроме того, подписчики видят вдвое меньше рекламы.

Видео дня

В то же время журналисты отмечают, что нова политика Twitter может вылиться в весьма серьезные проблемы, поскольку теперь людям станет еще проще представиться другим человеком и ввести других пользователей в заблуждение.

Эпопея с синими галочками в Twitter

В ноябре 2022 года новый владелец Twitter, миллиардер Илон Маск, запустил обновленную подписку Twitter Blue. Идея была простой: за $8 в месяц кто угодно мог получить "синюю галочку" рядом со своим именем. Таким образом Маск хотел уменьшить зависимость компании от рекламодателей и развеять границы популярности.

С появлением платных галочек в Твиттере начали "плодиться" фейковые учетные записи с голубыми галочками. Самой известной стала история с фармацевтической компанией Eli Lilly: на ее фейковой странице появилось сообщение о бесплатном распространении инсулина, из-за чего акции производителя рухнули в цене. После шумных скандалов эксперимент решили заморозить.

В декабре 2022 года Маск перезапустил подписку Blue. Синюю галочку рядом с именем, как и раньше, может получит кто угодно за деньги, но крупные аккаунты теперь помечены золотой галочкой, а правительственные организации – серой.

В прошлом месяце в Instagram и Facebook тоже появилась возможность купить "синюю галочку" – прямо как в Twitter. Подписка также дает пользователям приоритет в рекомендациях, защиту от попыток подделать аккаунт, а также прямой доступ к службе поддержки клиентов.

Вас также могут заинтересовать новости: