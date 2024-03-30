По его убеждению, важным остается вопрос, потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю.

Американский миллиардер, владелец Tesla и социальной сети X Илон Маск сделал ряд скандальных заявлений относительно войны России против Украины.

В социальной сети X Маск назвал "трагедией" Украины попытки "атаковать большую армию, которая имела глубокую оборону, минные поля и мощную артиллерию, когда Украине не хватало брони и преимущества в воздухе".

"Любой дурак мог это предвидеть. Год назад я рекомендовал Украине закрепиться и задействовать все ресурсы для обороны... Нет никакого шанса, что Россия заберет всю Украину, поскольку местное сопротивление будет чрезвычайно сильным на западе, но Россия точно получит больше земли, чем она имеет сегодня. Чем дольше будет длиться война, тем больше территории будет завоевывать Россия, пока остановится у Днепра, который трудно преодолеть. Но если война продлится достаточно долго, падет и Одесса", - заявил Маск.

По его убеждению, важным остается вопрос, потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю. "Я рекомендую урегулирование путем переговоров до того, как это произойдет", - добавил он.

Илон Маск и война в Украине

В ноябре Илон Маск призвал к переговорам с Путиным и посочувствовал российским солдатам. По словам миллиардера, попытки Украины отвоевать захваченные россиянами территории являются ненужными.

По мнению Маска, Зеленский должен лично встретиться с Путиным вместо того, чтобы "отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах". При этом он считает, что российским солдатам "можно посочувствовать" так же, как и украинским защитникам.

Ранее Маск "отметился" циничным мемом о Зеленском и помощи Украине. В своем аккаунте в X Маск поделился старым мемом с Зеленским, но добавил к нему очень циничную подпись: "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов", - написал Маск.

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