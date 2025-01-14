Для Маска готовят кабинет возле Трампа в комплексе Белого дома

Миллиардер будет иметь непосредственный доступ к кабинету избранного президента США.

Миллиардеру, владельцу Tesla и социальной сети X Илону Маску готовят офисы на территории комплекса Белого дома, в непосредственной близости от избранного президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times со ссылкой на слова двух информированных собеседников.

Маск возглавит "Департамент правительственной эффективности" при новой администрации Трампа. Его офисы будут располагаться в здании исполнительного офиса имени Эйзенхауэра, прилегающего к Белому дому. Такое расположение позволит Маску продолжать иметь значительный доступ к Трампу, когда он вступит в должность после инаугурации 20 января.

Источники отмечают, что Маск обсуждал с чиновниками переходного периода, каким будет его уровень доступа к Западному крылу. Пока информации о подробностях переговоров неизвестны.

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Ранее УНИАН сообщал, что Илон Маск тайно встречался с лидерами Китая и РФ. При этом он не раскрыл об этих встречах информацию, как того требует федеральный закон.

"Они все равно говорят о системных уязвимостях, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты из-за их неспособности обязать своих подрядчиков не иметь связей с враждебными иностранными государствами", - заявляет бывший член Конгресса от Техаса.

Кроме того, Маск недавно высказывался о завершении войны в Украине. Он отметил, что ситуация "зашла в тупик" и заявил о надежде, что "конфликт" будет решен быстро.

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