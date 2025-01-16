Кабинет министров Израиля должен был собраться сегодня, 16 января, чтобы утвердить соответствующее соглашение.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что его кабинет не будет утверждать соглашение о прекращении огня в Газе, пока ХАМАС не остановит "кризис, который возник в последнюю минуту", пишет Politico.

"ХАМАС отказывается от достигнутых договоренностей и создает кризис в последнюю минуту, который препятствует достижению соглашения. Кабинет министров Израиля не соберется до тех пор, пока посредники не уведомят Израиль о том, что ХАМАС принял все элементы соглашения", - отметили в заявлении офиса Нетаньяху.

В издании напомнили, что Кабинет министров Израиля должен был собраться 16 января, чтобы утвердить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников с ХАМАС в Газе. Такое соглашение было заключено при посредничестве США, Катара и Египта.

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"После израильского заявления высокопоставленный представитель ХАМАС Иззат ар-Ришек отрицает обвинения в том, что его группировка отступила от некоторых деталей соглашения, и заявил, что она обязана соблюдать соглашение", - цитирует Politico местные СМИ.

Израиль и ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, Израиль и ХАМАС договорились остановить войну в секторе Газа. Сообщалось, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно было вступить в силу 19 января.

В рамках соглашения ХАМАС должен освободить 33 израильтянина, включая всех женщин, детей и мужчин старше 50 лет. Со своей стороны Израиль освободит по 30 палестинских заключенных за каждого похищенного и по 50 за каждую женщину-солдата.

В то же время новоизбранный президент США Дональд Трамп анонсировал "ад" на Ближнем Востоке, если ХАМАС не выполнит его условие. Тогда он призвал немедленно освободить людей, иначе виновных накажут "сильнее, чем кого-либо другого" за всю историю США.

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