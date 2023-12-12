К счастью, обошлось без жертв, а танкер смог продолжить движение самостоятельно.

Йеменские хуситы ударили противокорабельной крылатой ракетой по коммерческому танкеру. В результате атаки произошел пожар и зафиксировано повреждение. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американских военных и U.S. Central Command в X.

Жертвой атаки стал танкер STRINDA. Ракета попала в него примерно в 60 морских милях (111 км) к северу от Баб-эль-Мандабского пролива, соединяющего Красное море с Аденским заливом. Один из американский чиновников отметил, что танкер смог двигаться самостоятельно через несколько часов после атаки.

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Центральное командование вооруженных сил США, которое наблюдает за американскими войсками на Ближнем Востоке, также подтвердило атаку на танкер.

"Во время атаки поблизости не было американских кораблей, но эсминец USS MASON отреагировал на сигнал тревоги танкера STRINDA и в настоящее время оказывает помощь".

Танкер-химовоз ходит под норвежским флагом, его владелец - компания Mowinckel Chemical Tankers. Судно загружало растительное масло и биотопливо в Малайзии и направлялось в Венецию, Италия.

Напомним, что в субботу хуситы заявили, что будут атаковать все корабли, которые направляются в Израиль и предостерегли международные судоходные компании от работы с израильскими портами.

Ближний Восток - что происходит в регионе

После нападения ХАМАС на Израиль Соединенные Штаты Америки отправили силы быстрого реагирования морской пехоты в восточную часть Средиземного моря.

Недавно в Министерстве обороны Великобритании заявили, что отправят в Персидский залив свой эсминец HMS Diamond.

А в прошлом месяце йеменские хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader. Сообщалось, что борта находились 22 человека. Впоследствии хуситы атаковали американский эсминец.

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