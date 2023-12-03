Детали атаки не сообщались.

Сегодня в Красном море подверглись нападению американский военный корабль и несколько коммерческих судов. Об этом пишет Politico со ссылкой на Министерство обороны Соединенных Штатов Америки.

"Мы знаем о сообщениях о нападениях на эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов "Карни" и коммерческие суда в Красном море и будем предоставлять информацию по мере ее поступления", - заявили в Пентагоне, не отметив, откуда по судам вели огонь.

Издание отмечает, что ранее британские военные заявляли о вероятной атаке беспилотного летательного аппарата и взрывах в Красном море. Кроме того, йеменские повстанцы-хуситы, которых поддерживает Иран, совершили серию нападений на суда и запустили БПЛА и ракеты в сторону Израиля.

Видео дня

Анонимный американский чиновник отметил, что атака, которая длилась более пяти часов, началась около 10:00 в Сане (Йемен).

Обострение на Ближнем Востоке

Напомним, после нападения ХАМАС на Израиль Соединенные Штаты Америки отправили силы быстрого реагирования морской пехоты в восточную часть Средиземного моря.

Недавно в Министерстве обороны Великобритании заявили, что отправят в Персидский залив свой эсминец HMS Diamond.

А в прошлом месяце йеменские хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader. Сообщалось, что на борту находились 22 человека.

Вас также могут заинтересовать новости: