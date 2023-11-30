Это самое значительное военное решение, принятое Великобританией с начала войны.

Великобритания отправит в Персидский залив эсминец HMS Diamond, чтобы противостоять угрозе судоходству со стороны Ирана и поддерживаемых им группировок. Об этом заявил министр обороны Грант Шаппс.

По его словам, они хотят снизить риск перерастания войны между Израилем и ХАМАС в региональный конфликт. "Это ответ на то, что происходит в регионе.Очень важно, чтобы Великобритания усилила свое присутствие в регионе, чтобы обезопасить Британию и наши интересы от более нестабильного и спорного мира", - цитирует Шаппса Sky News.

Оснащенный вертолетом Wildcat эсминец присоединится к фрегату типа 23 HMS Lancaster, а также к трем меньшим минным охотникам и вспомогательному кораблю .

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Кроме того, оперативная группа Королевского флота из семи кораблей вместе с союзниками в начале следующего месяца начнет патрулирование для защиты важнейших объектов подводной инфраструктуры, таких как кабели, которые, как известно, являются ценной целью для враждебных стран, таких как Россия.

Это станет первой операцией возглавляемой Великобританией группы из 10 европейских стран-единомышленников под названием Объединенные экспедиционные силы. Она будет охватывать широкую зону от Ла-Манша до Балтийского моря.

Захват кораблей в Персидком заливе

Напомним, что недавно йеменские хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader. Армия обороны Израиля назвала нападение "серьезным инцидентом глобального масштаба".

В Израиле заявляли, что кораблем управляет международный экипаж, в составе которого нет ни одного израильтянина.

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