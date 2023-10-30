Морпехи могут быть задействованы в эвакуации гражданских.

Силы быстрого реагирования морской пехоты США направляются в восточную часть Средиземного моря на борту десантного корабля USS Bataan.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники. В последние недели 26-я экспедиционная дивизия морской пехоты действовала в водах Ближнего Востока, но позже начала двигаться к Суэцкому каналу. Один из источников сообщили, что судно сейчас находится в Красном море, вскоре оно должно пройти в восточное Средиземноморье.

Это приблизит американских военных к Ливану и Израилю. "Одной из типичных ролей экспедиционного подразделения морской пехоты является помощь гражданскому населению в эвакуации", - отмечают журналисты.

Видео дня

Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости

Напомним, на днях спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари объявил о расширении наземной операции в Секторе Газа и переходе к следующей фазе войны.

Вчера советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан назвал реальным риск того, что арабо-израильский конфликт перерастет в региональный.

"Президент был очень откровенен по этому поводу: если американские войска будут атакованы Ираном и его приспешниками, мы ответим... и я думаю, что иранцы поняли наше сообщение", - заявил он.

Вас также могут заинтересовать новости: