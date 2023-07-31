"Вагнеру" удалось создать у африканцев впечатление о России и намерениях Кремля в отношении Африки, которое очень далеко от истины.

30 июля посольством Франции в Ниамее, столице Нигера, где накануне произошел государственный переворот, прошла акция в поддержку военной хунты, захватившей власть в стране.

Протестующие выступали против Франции и ее союзников и "империализма". При этом некоторые из них размахивали флагами России и Нигера. В конце акции из здания диппредставительства была сорвана табличка с его названием, а флаги были заменены флагами России и Нигера.

Как пишет Sky News, эта ситуация показывает, насколько отзываются в африканских странах попытки империалистической России, ведущей захватническую войну против Украины, показать себя как антиколониального борца. И это даже несмотря на то, что в самой Африке Россия – руками ЧВК "Вагнер" – занимается добычей полезных ископаемых, массовыми зверствами и поддержкой политически неблагоприятных режимов.

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"Война России против Украины – откровенно империалистическая выходка, однако Путин пытается продать ее африканским лидерам, которые в целом сохраняли нейтралитет в отношении вторжения. ... Эти флаги в Ниамее свидетельствуют о том, насколько успешно "Вагнеру" удалось создать впечатление о России – и о намерениях Кремля в отношении Африки – которое очень далеко от истины", – отмечает издание.

Журналисты акцентируют, что пока нет прямых доказательств того, что "Вагнер" приложил руку к государственному перевороту в Нигере, но комментарии главаря ЧВК Евгения Пригожина относительно переворота выглядят нарочито неоднозначными. Он, в частности, отмечал в распространенном в Telegram сообщении, что "тысячи боевиков "Вагнера" способны навести порядок, уничтожить террористов и не позволить им нанести вред местному населению" Нигера.

"Если "Вагнер" таки предоставит свои услуги военным заговорщикам из Нигера, Кремль будет иметь прикрытие и сможет дистанцироваться от группировки", – говорится в материале.

Военный переворот в Нигере - что известно

26 июля военные-мятежники в Нигере, бывшей французской колонии, которая была одной из самых дружественных к Западу стран Африки, объявили об отстранении от власти президента и правительства страны. Лидер мятежников объявил себя новым руководителем.

Региональный союз стран Западной Африки ECOWAS пригрозил руководителям военного переворота в Нигере применением силы.

Россия публично осудила переворот, однако аналитики предполагали, что переворот создаст возможность для агрессора распространить свое влияние в Нигере и регионе в целом.

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