Страны, в которых ранее прошли госперевороты при поддержке "вагнеров", заявили, что военное вмешательство в Нигер воспримут как объявление им войны. Ранее альянс Западной Африки дал хунте Нигера 15 дней, чтобы они освободили законного президента и вернули все, как было. По сути, Кремль объявил войну Франции и в целом Западу, но "под чужим флагом", как сейчас модно говорить.

Нигер, кстати, единственная африканская страна, которая также выпустила "марки с кораблем" (тем самым) и публично поддержала Украину. Впрочем, эта страна бедна и разделена на сферы влияния французов и исламистов. Борьба с последними стала поводом для проникновения в регион "вагнеров", после чего они стали планомерно поддерживать перевороты в странах с французским присутствием. К тому же, ранее писали, что исламисты вооружены, в том числе российским оружием. Как и раньше, ею были вооружены талибы, воюющие с США. Так что здесь может быть еще большая многоходовка.

Противостояние Запада и стран прокитайского "пояса" приобретает все более ожесточенный оборот

А конечным бенефициаром в конце концов окажется Китай, потому что уже РФ, с точки зрения Пекина, выступает его "прокси-силой". Кремль просто не имеет ресурса, чтобы купить или запугать всю Африку. А КНР имеет. При этом все больше лидеров континента понимают, что дело приобретает угрожающий оборот (для их власти) - поэтому ЭКОВАС и выставил Нигеру ультиматум, а Кремль дал указание подконтрольным режимам дать "ответ".

Вывод здесь прост. Противостояние Запада и стран прокитайского "пояса" приобретает все более ожесточенный оборот. Судя по картам французских военных баз, на очереди для переворотов Чад и Мавритания. А на "острие" этой геополитической борьбы находится Украина. Как ни парадоксально, но от успехов Украины сейчас зависит судьба Африки, а от событий в Африке – судьба Украины. И это я еще не упоминал Тайвань и другие азиатские темы (из свежего – США вооружают Филиппины, а КНР строит новую военную базу в Камбодже).

Андрей Попов, журналист, политический аналитик