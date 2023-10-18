Ливанская группировка "Хезболла", поддерживаемая Ираном, объявила 18 октября "днем беспрецедентного гнева" против Израиля. Они призвали сторонников выйти на площади городов, чтобы "выразить свой гнев и оказать давление на правительства", где бы они ни находились.
"Завтра будет день беспрецедентного гнева против врага и его преступлений, а также от поездки Байдена к сионистскому режиму, чтобы прикрыть и защитить этого преступника", - говорится в их заявлении.
Тем временем Армия обороны Израиля в 23:25 сообщила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане.
"В ответ на обстрелы Израиля со стороны Ливана, имевшие место в последние несколько дней, некоторое время назад истребители ЦАХАЛа нанесли удар по наблюдательному пункту и объектам военной инфраструктуры, принадлежащим террористической организации "Хезболла" в Ливане", - сообщили они.
Визит Байдена в Иорданию: что известно
Ранее СМИ сообщили, что 18 октября в Иордании должен пройти срочный саммит, в котором примут участие лидеры Соединенных Штатов Америки, Египта и Палестины. На повестке дня - ситуация вокруг Израиля и Сектора Газа.
Этой ночью стало известно, что президент Палестинской автономии Махмуд Аббас отменил свою встречу с Джо Байденом после удара по больнице в Секторе Газа.