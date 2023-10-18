ЦАХАЛ заявил об ударе по инфраструктуре боевиков.

Ливанская группировка "Хезболла", поддерживаемая Ираном, объявила 18 октября "днем беспрецедентного гнева" против Израиля. Они призвали сторонников выйти на площади городов, чтобы "выразить свой гнев и оказать давление на правительства", где бы они ни находились.

"Завтра будет день беспрецедентного гнева против врага и его преступлений, а также от поездки Байдена к сионистскому режиму, чтобы прикрыть и защитить этого преступника", - говорится в их заявлении.

Тем временем Армия обороны Израиля в 23:25 сообщила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане.

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"В ответ на обстрелы Израиля со стороны Ливана, имевшие место в последние несколько дней, некоторое время назад истребители ЦАХАЛа нанесли удар по наблюдательному пункту и объектам военной инфраструктуры, принадлежащим террористической организации "Хезболла" в Ливане", - сообщили они.

Визит Байдена в Иорданию: что известно

Ранее СМИ сообщили, что 18 октября в Иордании должен пройти срочный саммит, в котором примут участие лидеры Соединенных Штатов Америки, Египта и Палестины. На повестке дня - ситуация вокруг Израиля и Сектора Газа.

Этой ночью стало известно, что президент Палестинской автономии Махмуд Аббас отменил свою встречу с Джо Байденом после удара по больнице в Секторе Газа.

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