Между Израилем и Газой происходит очередная эскалация. И уже можно сделать некоторые промежуточные выводы.

Израиль оказался явно не готов к такому. И это отразится на внутриполитических раскладах после завершения боевых действий. Возможно, даже приведёт к отставке правительства, как это было в 2021 году.

Боевики ХАМАС совершили комбинированную атаку с использованием ракетных ударов, беспилотников со взрывчаткой, мобильных малочисленных ДРГ, дельтапланов.

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Налицо явное изменение тактики по сравнению с предыдущими операциями, что позволило им проникнуть на территорию Израиля, захватить базу пограничников и даже несколько населённых пунктов.

Пока что, война идёт между Газой и Израилем, как всегда. Говорить о какой-то войне апокалиптических региональных масштабов нельзя. На Западном берегу пока неясно, будет ли восстание или нет. "Хезболла" к войне не присоединялась, как и группировки Ирана в Сирии. Надо смотреть.

Эскалация могла быть связана с желанием боевиков ХАМАС сорвать заключение политической сделки Израиля и Саудовской Аравии. Арабские страны теперь будут вынуждены реагировать, и не смогут явно поддержать Израиль из-за того, что их население симпатизирует палестинцам.

Это может поставить на паузу нормализацию Израиля и Саудии, но вряд ли развалит её окончательно.

Премьер Израиля Нетаньяху будет вынужден реагировать, в том числе чтобы не потерять лицо окончательно. Возможно, пойдет на наземную военную операцию в Газе, которая будет сложной, дорогостоящей и кровавой. И непонятно, чем закончится, учитывая, что ответа на вопрос "Что делать с Газой?" ни у кого нет уже много лет.

Илия Куса, аналитик-международник, эксперт по вопросам Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего"