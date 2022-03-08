Хакерская атака на россайты / ua.depositphotos.com
8 марта взлому подверглись, в частности, сайты Минкульта, Минэнерго, Росстата, Роскомнадзора, ФАС, ФСИН.
На главных страницах появились антивоенные картинки.
Скриншот сайта ФСИН после взлома 8 марта
Отметим, стало известно, что Беларусь проводила фишинговые кампании против Украины и Польши. Это указывает на то, что союзник России причастен к войне против Украины больше, чем просто как плацдарм для российских войск.
Напомним, СНБО обнародовала список номеров, которые звонят украинцам и распространяют дезинформацию. Украинцев просят быть осмотрительными и не доверять российским и пророссийским диверсантам.