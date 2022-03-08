Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из известных хакерских группировок.

8 марта взлому подверглись, в частности, сайты Минкульта, Минэнерго, Росстата, Роскомнадзора, ФАС, ФСИН.

На главных страницах появились антивоенные картинки.

Отметим, стало известно, что Беларусь проводила фишинговые кампании против Украины и Польши. Это указывает на то, что союзник России причастен к войне против Украины больше, чем просто как плацдарм для российских войск.

Напомним, СНБО обнародовала список номеров, которые звонят украинцам и распространяют дезинформацию. Украинцев просят быть осмотрительными и не доверять российским и пророссийским диверсантам.

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