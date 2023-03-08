ООН продолжит искать решение для установления справедливого мира в Украине.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявляет, что конечная цель глобальных усилий заключается в том, чтобы помочь восстановить территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ в соответствии с Уставом ООН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гутерриш заявил на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

"Позиция Организации Объединенных Наций, которую я постоянно выражаю, кристально четкая: вторжение России в Украину - это нарушение Устава ООН и международного права. Суверенитет, независимость, единство и территориальная целостность Украины должны быть соблюдены в пределах ее международно признанных границ", - заявил Гутерриш.

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Он подчеркнул, что окончательная цель понятна - это справедливый мир, основанный на Уставе ООН, международном праве и на недавней резолюции о справедливом и долговременном мире в Украине Генеральной ассамблеи по случаю годовщины начала войны.

Генсек отметил, что пока не удастся добиться справедливого мира, ООН продолжит упорно работать для облегчения последствий войны, которая приносит чрезвычайные страдания народу Украины и тяжелые глобальные последствия.

"Я могу заверить вас, что мы продолжим искать решение и справедливый мир для народа Украины и мира", - сказал генеральный секретарь ООН.

Резолюция ООН о мире в Украине: детали

23 февраля 141 стран-член ООН поддержали резолюцию о всестороннем, справедливом и долговременном мире в Украине. В тексте резолюции высказывается настойчивый призыв к России немедленно и безусловно вывести все ее войска с территории Украины. "Против" резолюции проголосовали семь стран и "воздержались" - 32. Страны, выступившие против мира в Украине: Россия, Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Мали, Никарагуа и Сирия.

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