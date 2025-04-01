Такая встреча может состояться уже на этой неделе.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен встретится с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы провести первые дипломатические переговоры между двумя странами после заявлений президента Дональда Трампа о "взятии под контроль" датского острова Гренландия. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на двух чиновников.

По словам источников, чиновники встретятся в кулуарах встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, которая начнется в четверг.

Чиновники отметили, что запланированная встреча может быть отменена из-за напряженных отношений между Копенгагеном и Вашингтоном, однако все же может состояться тогда, когда премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетит Гренландию после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс побывал на острове.

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"Во время визита Вэнса в пятницу Трамп заявил, что "мы должны иметь Гренландию", повторив свои аргументы о том, что контроль США над огромным, богатым полезными ископаемыми островом имеет решающее значение для глобальной безопасности и что Дания не способна защитить его от растущей активности России и Китая в его непосредственной близости", - напомнили в FT.

В издании подчеркнули, что Дания, которая ранее игнорировала требования Трампа и призывала своих союзников не реагировать на его слова, в последние недели изменила тактику, чтобы конкурировать с риторикой США.

В частности недавно Расмуссен публично ответил на нападки администрации Трампа по управлению Гренландией со стороны Дании.

"Конечно, мы открыты для критики. Но позвольте мне быть абсолютно честным: нам не нравится тон, в котором она звучит... так не разговаривают со своими близкими союзниками", - отметил он.

В FT подытожили, что некоторые политики Гренландии сначала воспользовались интересом Трампа, чтобы протолкнуть свое стремление к независимости от Копенгагена, однако все чаще можно увидеть, что сами гренландцы видят опасность в очень быстром отделении от Дании.

Заявления Трампа относительно Гренландии

Ранее новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен ответил на посягательства Трампа в отношении острова. По его словам, Гренландия не принадлежит никому другому и сама решает свое будущее.

"Мы не должны реагировать со страхом. Мы должны реагировать со спокойствием, достоинством и единством. И именно через эти ценности мы должны четко и спокойно показать президенту США, что Гренландия - наша. Так было вчера. Так есть и сегодня. И так будет", - подчеркнул он.

В то же время президент США заявил, что готов захватить Гренландию силой. Он отметил, что его не беспокоит реакция на аннексию Гренландии остального мира, в том числе и России.

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