Он также заявил, что ему "все равно", как отнесется к этому остальной мир.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает никаких вариантов действий для аннексии Гренландии, в том числе рассматривает и возможность применения военной силы.

В интервью NBC News Трамп сказал, что у него "абсолютно точно" были реальные разговоры об аннексии Гренландии и выразил уверенность, что США "100% получат Генландию".

Он также добавил, что есть хорошая вероятность, что США могли бы сделать это без военной силы, но он не исключает никаких вариантов..

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При этом Трамп сказал, что его не беспокоит реакция на аннексию Гренландии остального мира, в том числе и России.

"Я на самом деле не думаю об этом. Мне на самом деле все равно. Гренландия — это совершенно отдельная тема, совсем другая. Это международный мир. Это международная безопасность и сила", - заявил он.

Трамп и Гренландия

Напомним, после возвращения в Белый дом политик вновь выразил заинтересованность в присоединении Гренландии к Соединенным Штатам, аргументируя это стратегической важностью острова для международной безопасности и растущим присутствием российских и китайских судов в Арктике. Трамп также заявил, что США защитят Гренландию и сделают ее богатой.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен раскритиковал заявления Трампа по Гренландии, назвав их вмешательством во внутренние дела королевства.

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