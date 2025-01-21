Премьер-министр Гренландии Муте Буруп Эгеде заявил, что хочет пообщаться с администрацией Дональда Трампа, ведь президент США давит на Данию, чтобы та передала контроль над арктическим островом.
По его словам, гренландцы не хотят становиться гражданами ни США, ни Дании.
В то же время Эгеде отметил, что Гренландия "работает над встречей, на которой мы сможем объяснить позицию" страны. Он добавил, что надеется начать переговоры с администрацией Трампа в течение нескольких дней.
Политик отметил, что Гренландия уже провела несколько частных разговоров через "различные каналы" с различными сторонами, однако не уточнил, с какими именно.
"Гренландию нельзя купить", - подчеркнул Эгеде.
Намерения Трампа относительно Гренландии - что известно
Ранее США Дональд Трамп подчеркнул, что Гренландия нужна США для борьбы с Россией и Китаем. По его словам, Дания не способна обеспечить надлежащий контроль над территорией.
"Гренландия нужна не только нам, она важна для международной безопасности. Российские лодки, китайские военные корабли - они повсюду, а Дания не может это контролировать", - считает новый президент США.
Также стало известно, что премьер-министр Дании поговорила с Трампом о Гренландии. Во время 45-минутного разговора Метте Фредериксен подчеркнула важность укрепления безопасности в Арктике, и на том, что Дания готова взять на себя еще большую ответственность за это.