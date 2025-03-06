Госсекретарь США в очередной раз повторил, что войну в Украине надо закончить и что только Трамп способен на это.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между Соединенными Штатами, которые поддерживают Украину, и Россией, и заявил, что эту войну нужно закончить. Об этом он сказал в интервью Fox News.

"Это, откровенно говоря, прокси-война между ядерными державами: США поддерживают Украину, а Россия воюет против нее. И этому нужно положить конец", - отметил Рубио.

По его мнению, обе стороны не имеют четкого плана, как это сделать. Мол, предоставление Украине всего необходимого "столько, сколько нужно" - это не стратегия. А россияне, хоть и "добились определенного прогресса", говорит он, но не побеждают, поэтому это "патовая ситуация".

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Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп "пытался найти путь к миру", а для этого, подчеркнул, "нужно вести переговоры с обеими сторонами - Россией и Украиной".

"Когда вице-президент (вице-президент США Джей Ди Вэнс, - ред.) отметил, что дипломатия является ключом к решению конфликта, Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) решил бросить ему вызов, поставив под сомнение возможность дипломатического решения. Это фактически саботировало усилия президента", - напомнил госсекретарь события в Овальном кабинете 28 февраля.

Он отметил, что "сейчас позиция Украины пересматривается, и это хорошо", и добавил, что США будут требовать "уступок с обеих сторон", но сначала, говорит, надо "привести их за стол переговоров".

"И только президент Трамп способен это сделать. Это было целью с самого начала, и это остается целью", - сказал чиновник.

Также он заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам.

"Мы встречались с ними две недели назад, и вопрос был очень простой: заинтересованы ли вы в прекращении этой войны? Потому что пока она продолжается, существенного улучшения отношений с Россией быть не может. Они ответили, что готовы говорить. Но вести переговоры сложно, когда вторая сторона заявляет, что не заинтересована в мире. Именно такой была риторика Украины", - пояснил Рубио.

Он выразил надежду, что "риторика Украины" изменится, и "тогда двери для переговоров откроются".

Переговоры о мире: главное

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп и Зеленский жестко поспорили 28 февраля в Вашигтоне, когда должны были подписывать соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США. Спор закончился тем, что украинский президент уехал из Белого дома, так и не подписав соглашения и не придя к согласию с американским лидером об условиях возможного мирного соглашения с Россией.

4 марта Зеленский заявил, что встреча с Трампом прошла не так, как предполагалось, и что пришло время сделать все правильно. Он подтвердил, что Украина рассматривает соглашение о полезных ископаемых как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности.

Во время своего выступления перед Конгрессом президент США сообщил, что он получил письмо от президента Украины Зеленского, в котором украинский лидер подтвердил готовность подписать соглашение о полезных ископаемых. Также он отметил, что получил "очень сильные сигналы, что Россия готова к миру".

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