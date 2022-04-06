Работника посольства РФ предложили политическое убежище и кофе.

В Швеции на ситилайте вблизи посольства РФ оставили "послание" для дипломатов страны-агрессора.

Фото опубликовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

Работников российского посольства назвали чекистами и предложили получить политическое убежище.

"Господа чекисты... и другие сотрудники посольства России, Вам не трудно ходить на работу? Вам не стыдно в конце рабочего дня? Скоро будет поздно валить. Свяжитесь с нами для консультации о предоставлении политического убежища, угостим кофе!",- говорится в обращении.

Несмотря на информацию, указанную на ситилайте, "послание" разместило адвокатское агентство Asylbyran, которое помогает получить политическое убежище в Швеции и предоставляет другие юридические услуги.

Ранее сообщалось, что Швеция выделит из бюджета 10,5 млрд шведских крон ($1,1 млрд) на жилье и другие расходы для украинских беженцев.

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