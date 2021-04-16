Активисты в Чехии устроили перформанс у российского посольства, требуя вывести войска РФ из Украины и освободить Навального.

В Чехии у посольства Российской Федерации устроили необычную акцию в знак протеста против заключения Навального, нарушения прав человека в РФ и агрессии России против Украины.

Об этом в Facebook сообщил участник акции Антон Литвин.

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По его словам, перформанс также адресован и чешскому правительству. Его организаторами стала группа "Капутин".

"Установив обнаженного Путина, сидящим на золотом унитазе, мы хотим выразить нашу поддержку простым россиянам в России и за рубежом, нашу солидарность с жертвами путинского режима", - заявил Литвин.

По его мнению, представители российской власти - "трагикомические персонажи, боящиеся собственного народа и окруженные извращенной роскошью, купленной на украденные деньги".

"Возможно, ничто так точно не символизирует истинную природу нынешних российских правителей, как золотые унитазы и ершики во дворце главы государства, в котором у 13 процентов населения до сих пор нет в домах туалетов", - сказал Литвин.

Организаторы акции также вдвинули ряд требований, среди которых:

освободить Навального и всех политзаключенных;

отвести войска от границы с Украиной и вывести оккупационные формирования из самой Украины.

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Автор: Екатерина Лиманская