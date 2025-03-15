В случае отказа Москвы от прекращения огня министры обсуждали такие меры, как санкции и потолок цен на нефть.

Главы МИД стран "Большой семерки" выступили с общим заявлением по Украине по итогам встречи в Квебеке, несмотря на особую позицию США, обозначившуюся в последние полтора месяца. В заявлении говорится о "непоколебимой поддержке" Украины в "защите ее территориальной целостности и права на существование".

Министры также "аплодировали" Украине за приверженность "немедленному" прекращению боевых действий и призвали Россию согласиться на прекращение огня и полностью выполнить его. Также в коммюнике говорится, что в случае отказа Москвы от прекращения огня министры обсуждали такие меры, как санкции и потолок цен на нефть.

Кроме того, обсуждалась необходимость гарантий безопасности для Украины, чтобы исключить новую агрессию России в будущем, - в документе это обозначено как "мощные и убедительные приготовления в области безопасности".

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Как пишет агентство Reuters, за закрытыми дверями министры долго спорили о тексте заявления, но в итоге, к удивлению даже для самих себя, пришли к таким формулировкам. Они особо отмечают роль госсекретаря Марко Рубио в достижении этого компромисса.

Позиция США по Украине

Ранее Совет Безопасности ООН принял нейтральную резолюцию США по случаю третьей годовщины вторжения РФ в Украину.

Посол РФ в ООН Василий Небензя признал "конструктивные изменения" в позиции США по конфликту. Он сказал, что резолюция "не идеальна", но "отправная точка для будущих усилий по мирному урегулированию".

В резолюции оплакивается гибель людей в "российско-украинском конфликте", подтверждается, что цель ООН - поддерживать мир и безопасность и мирно урегулировать споры, и призывает к скорейшему прекращению конфликта и установлению прочного мира.

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