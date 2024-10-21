Остин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.

Министр обороны США Ллойд Остин сегодня утром внезапно прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает CNN.

Это его четвертый и, вероятно, последний визит в качестве главы Пентагона президента Джо Байдена.

Отмечается, что Остин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым в Киеве, чтобы обсудить потребности Украины в оружии и поддержку США в течение следующего года.

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Визит Остина также станет для него моментом "отступить" и взглянуть на "дугу" отношений США и Украины за последние два с половиной года войны, по словам чиновника Минобороны.

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