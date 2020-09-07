По словам чиновника, белорусская милиция - самая гуманная и выдержанная в мире.

Министр внутренних дел Беларуси заявил, что милиция в этой стране является самой гуманной в мире.

Об этом он сказал в эфире канала СТВ, пишет TUT.by.

"Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире, я в этом уверен", - заявил белорусский министр.

Он также рассказал о якобы угрозах в адрес силовиков, депутатов и журналистов государственных СМИ.

"Все заявления мы берем, по всем работает уголовный розыск, а если [угрожают] нашим сотрудникам - то управление собственной безопасности... Что касается моих военнослужащих и сотрудников. Я хочу сказать, что 30 из них по-прежнему с тяжелыми увечьями находятся в госпитале и в больницах. Мы их не бросим, мы их будем лечить. И моральная, материальная и финансовая помощь будет максимально оказана", - заявил он.

Говоря о травмированных участниках протестов, министр заявил, что "нас пытаются затроллить какими-то синяками".

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многие из них при задержании и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

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Автор: Юрий Годован