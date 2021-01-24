Ванняраччи принимал сироп для профилактики последние несколько недель, однако тест на COVID-19 показал положительный результат.

На Шри-Ланке коронавирусом заболел министр здравоохранения Павитра Ванняраччи. Ранее он утвердил в качестве официального лекарства от COVID-19 сироп из трав.

Об этом сообщает BBC.

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Рекламируемый травяной сироп был изготовлен местным шаманом – по словам знахаря, прием этого "лекарства" должен был действовать как "пожизненная прививка от коронавируса". Шаман заявил, что увидел рецепт "лекарства" в призрачном сне – в числе прочего, в его состав вошел мед и мускатный орех.

Ванняраччи принимал сироп для профилактики последние несколько недель, однако дал положительный результат на COVID-19.

Новый штамм коронавируса из Британии

В декабре 2020 года в Британии обнаружили новый штамм коронавируса и в связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткие карантинные меры. Позже стало известно, что в Объединенном Королевстве обнаружен еще один новый вид коронавируса.

Многие страны прекратили с Великобританией авиасообщение.

В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.

Ученые из Великобритании прогнозируют, что новый штамм коронавируса, названный VOC 202012/0, на 56% заразнее, чем известный ранее, что может вызвать увеличение смертности.

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Автор: УНИАН