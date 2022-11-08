Ранее в Дели заявили, что Субраманьям Джайшанкар подтвердит необходимость возвращения к дипломатии и диалогу для прекращения конфликта в Украине.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар прибыл в Москву для переговоров, которые, как ожидается, будут сосредоточены на экономических и политических вопросах.

Как отмечает Голос Америки, это первый визит высокопоставленного индийского чиновника в РФ после вторжения Москвы в Украину в феврале.

По мнению аналитиков, хотя основное внимание в связи с визитом было приковано к мягкой позиции Индии в отношении российского вторжения и ее закупкам дешевой российской нефти и угля, несмотря на санкции Запада, Дели также использовало свои рычаги влияния, основанные на давних связях с Москвой, чтобы подчеркнуть необходимость прекращения военных действий.

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Накануне этого визита представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил журналистам, что страна всегда подчеркивала необходимость возвращения к дипломатии и диалогу для урегулирования конфликта.

"Я уверен, что министр иностранных дел подтвердит это", – сказал он.

Критика в адрес Путина за его войну против Украины

В сентябрре на саммите ШОС в Узбекистане произошло незаурядное событие - премьер-министр Индии Нарендра Моди публично сказал президенту России Владимиру Путину, что "сейчас не время для войны". Моди сказал ему о необходимости "встать на путь мира" и напомнил ему о важности "демократии, дипломатии и диалога".

На этом же саммите руководитель Китая Си Цзиньпин воздержался от поддержки России в ее войне против Украины.

Тогда западные обозреватели отметили, что Путин услышал, что несмотря на экономическую выгоду, Индия и Китай не заинтересованы в продолжении российской войны в Украине.

Индия как гарант безопасности Украины

В мае глава Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что Украина хотела бы видеть среди гарантов своей безопасности Китай, Индию и другие страны.

В июне СМИ Индии со ссылкой на дипломатические источники сообщали, что власти Украины попросили Индию стать одной из стран-гарантов ее безопасности, а также помочь с восстановлением страны.

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