ПРи этом у Байдена заявили, что уже предупредили Китай о нежелательности такого развития событий.

На встрече с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность по поводу того, что Китай может предоставлять летальное оружие России.

Об это заявил координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью "Голосу Америки". По мнению Шольца, лучше бы Китай сосредоточился на том, чтобы убедить Россию вывести войска из Украины, поскольку вторжение, прежде всего - незаконно. Но что касается экономической практики, то это, как отметил Кирби, суверенные решения, которые канцлер должен принимать от имени немецкого народа.

При этом Кирби напомнил, что госсекретарь Энтони Блинкен в беседе с китайским коллегой уже предупредил, что США не хотят, чтобы Китай предоставлял какое-либо оружие россиянам. "Они этого не сделали, хотя и вопрос с повестки тоже не сняли. Мы были очень откровенны в отношении того, что у этого шага будут свои последствия. Очевидно, что этот шаг нанесет удар по положению Китая в международном сообществе", - сказал Кирби.

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Он подчеркнул, что Китаю предстоит сделать выбор - действительно ли он хочет встать на сторону президента России Путина, действительно ли он хочет помочь ему "в убийстве невинных украинцев".

"Именно так выглядел бы подобный шаг. И если Китай заботится о своей международной репутации, можно было бы предположить, что он сочтет это не соответствующим своим интересам", - высказал мнение Кирби.

Он подчеркнул, что важно публично поделиться опасениями о том, что Китай может двигаться в этом направлении. "Президенту Си Цзиньпину предстоит сделать выбор. И мы настоятельно призвали его сделать правильный выбор, не облегчать Путину убийство невинных украинцев", - пояснил Кирби.

Позиция Китая по войне в Украине

С самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину власти Китая сохраняли нейтралитет и никак не высказывали свою позицию. При этом летом прошлого года на саммите ШОС с участием президента РФ Владимира Путина лидеры Китая и Индии заявили о неприемлемости ядерных угроз и продолжении войны.

А 24 февраля Китай внезапно представил свой план мира в Украине. Он состоит из 12 пунктов, однако в нем нет упоминания о выводе российских войск из Украины.

Китайский мирный план раскритиковали как в Украине, так и в США и Европе.

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