Он отметил, что такая позиция западных лидеров безосновательна, поскольку несмотря на все предоставленное Украине оружие, широкой эскалации от РФ не было.

Генерал США в отставке и глава Института изучения войны (ISW) Джек Кин раскритиковал западных лидеров за промедление с широкой поддержкой Украины.

Он выразил мнение в интервью The Washington Post, что у тех, "кажется, кишка тонка" не обращать внимания на угрозы российского президента Владимира Путина. "Многие из нас всерьез обеспокоены тем, что администрация США, Пентагон и другие члены команды нацбезопасности позволили Путину сделать угрозу эскалации главным ориентиром при поставке вооружений украинцам", - пояснил он.

"Украинцы расстроены тем, что не получили вовремя системы вооружений, особенно передовые; сначала мы говорим "нет", а через пару месяцев "да". И это продолжается уже год", - подчеркнул он.

Он отметил, что такая позиция западных лидеров безосновательна, поскольку несмотря на все предоставленное Украине оружие, широкой эскалации от РФ не было. "Хоть убей, не понимаю, почему мы позволяем России, которая имеет ядерный арсенал и угрожает..., допускать, чтобы это ветировало наши поставки оружия украинцам", - отметил глава ISW.

Кроме того он поделился мнением, что несмотря на то что российская армия сейчас "в плохом состоянии", "это не значит, что война закончится завтра". Он указал на то, что для победы ВСУ нужны "танки и БТР с поддержкой пехоты, огромное количество артиллерии, ПВО, которые защитят эти силы, скоординированный артиллерийский огонь и поддержка с воздуха".

"Если у вас нет этих ингредиентов, вы не сможете взять территорию, которую хотите взять, за то время, за которое хотите ее взять", – сказал американский генерал.

По словам Кина, США являются "мастером ведения общевойсковой войны с применением обычных вооружений", и Пентагон может составить план и стратегию, как победить россиян. "А украинцы... Насколько же они способные! Они быстро учатся, они мотивированные бойцы, у них есть все элементы, необходимые для победы. Им просто нужна стратегия, которую мы можем помочь им разработать с помощью подходящего оборудования. Мы можем победить россиян. Я абсолютно убежден в этом".

Он отметил, что ВСУ "хотели бы начать контрнаступление еще несколько недель назад, но не смогли этого сделать, поскольку не было достаточного количества бронетехники, танков и мобильности".

При этом глава ISW высказал надежду, что Украина таки получит от США ATACMS, ракеты большой дальности, а также современные истребители, такие как F-16.

Вопрос о поставках истребителей Украине

После выделения Украине современных западных танков, украинские власти заявили о том, что для победы над РФ нуждаются в современных истребителях, таких как F-16. В США это требование отвергли, сославшись на то, что обучение пилотов займет слишком много времени.

В частности, комитет Палаты представителей США по вооруженным силам пришел к выводу, что отправка истребителей F-16 "не будет мудрым использованием ресурсов", необходимых Украине для победы над РФ.

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