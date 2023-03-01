Лидер Китая высказал свои первые замечания по Украине после публикации китайского документа о прекращении войны.

Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко в среду прибыл в Пекин с государственным визитом и заявил, что поддерживает план Китая по установлению мира на Украине.

Китай пообещал укреплять торговые связи с Беларусью, несмотря на ужесточение западных санкций против близкого союзника России, пишет издание Politico.

Лукашенко в Китае пользовался высокопоставленным статусом. В его честь Народно-освободительная армия Китая устроила салют из 21 орудия на площади Тяньаньмэнь.

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"Китайско-беларуская дружба нерушимо сильна. Китай и Беларусь являются совместными гарантами международной справедливости", - сказал Си Цзиньпин.

Лукашенко, экономика которого сильно пострадала от санкций, введенных Западом за его роль в содействии войне Путина, получил от Си новые обещания о дальнейших инвестициях в Беларусь.

"Будет расширено торгово-экономическое сотрудничество, будет полностью построен китайско-беларуский индустриальный парк", - сказал Си Лукашенко.

В ходе визита Лукашенко две страны подписали двусторонние соглашения о торговле, промышленности, сельском хозяйстве, таможне, технологиях, здравоохранении, туризме, спорте и региональном сотрудничестве.

Лукашенко заявил, что "полностью поддерживает" документ с изложением позиции Китая по урегулированию "украинского кризиса", обнародованный на прошлой неделе.

Си также высказал свои первые замечания по Украине после публикации этого документа.

"Основой позиции Китая является содействие миру и облегчение переговоров. Крайне важно придерживаться направления политического урегулирования, отказаться от всего менталитета холодной войны, уважать законные интересы безопасности всех стран и построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности", ", - сказал глава Китая.

По его словам, Россия и Украина должны делать вещи, которые помогут прекратить огонь и войну и разрешить кризис мирным путем.

Он также обвинил "некоторые страны" в "политизации и инструментализации мировой экономики" во время "украинского кризиса", призвав их "искренне предпринять [шаги], способствующие прекращению огня и мирному разрешению."

Визит Лукашенко в Китай: детали

Лукашенко прилетел в Китай 28 февраля: его поездка должна продлиться три дня. Он добрался до Пекина на официальный визит используя американский самолет.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он сильно ценит сотрудничество Пекина и Минска.