В сети уже назвали основную причину авиакатастрофы в РФ.

В российском Татарстане легкий многоцелевой двухмоторный самолет L-410 мог разбиться в результате проблемы с двигателем.

Возможная причина, по которой в России разбился самолет, – отказ одного из двигателей, пишет ТАСС со ссылкой на сведения властей.

Агентство также узнало у источника, что L-410 мог потерпеть крушение из-за перегруза.

Проблема с двигателем является основной версией катастрофы, сообщил Telegram-канал "112".

Ранее сообщалось, что в Татарстане в районе Мензелинска пропал с радаров самолет L-410, в котором находился 21 парашютист и два члена экипажа. Борт перестал выходить на связь почти сразу после взлета. Потом выяснилось, что самолет L-410 разбился.

В результате крушения борта, по предварительным данным, погибли 16 человек.

Автор: Екатерина Присяжнюк