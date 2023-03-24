Его объявили персоной нон грата.

Министерство иностранных дел Эстонии объявило о высылке из страны одного из российских дипломатов.

Сегодня в МИД вызвали временного поверенного в делах посольства России и вручили ему дипломатическую ноту об объявлении сотрудника дипломатического корпуса персоной нон грата. На сайте министерства сообщается, что он должен покинуть Эстонию до 29 марта.

Действия этого сотрудника нарушили Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. "Дипломат, о котором идет речь, прямо и активно подрывал безопасность и конституционный строй Эстонии, распространял пропаганду, оправдывающую военные действия России, и вызывал раскол в эстонском обществе", - отметили в МИД Эстонии.

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Отношения России и Эстонии

Как известно, Эстония с начала полномасштабной войны активно поддерживает Украину. Весной они признали, что Россия совершила геноцид против украинского народа.

В начале 2023 года стало известно, что помощь Украине от Эстонии уже превысила 1% ее ВВП. Кроме того, они отдают Украине все свои 155-мм гаубицы.

Также Эстония запретила въезд на свою территорию гражданам РФ с шенгенскими туристическими визами.

Известно, что страна намерена ввести прибрежную "прилежащую зону" в Финском заливе, что позволит перекрыть российское судоходство по нему.

Кроме того, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны НАТО готовиться к длительному противостоянию с Россией.

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