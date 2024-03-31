На следующей неделе министр обороны страны Борис Писториус получит доклад о вариантах возможного возобновления призыва.

В Германии планируется возобновление обязательной военной службы. Об этом пишет The Sunday Times.

По данным издания, на следующей неделе министр обороны страны Борис Писториус получит доклад о вариантах возможного восстановления обязательной военной службы в рамках более широких мер, направленных на то, чтобы сделать страну "готовой к войне".

"Однако в Берлине, который находится почти в 300 милях от ближайшей российской границы, нет ощущения непосредственной угрозы, которое царит в скандинавских и балтийских странах. Один недавний опрос ... показал, что 52 процента избирателей высказались за возвращение определенной формы призыва, а 43 процента были против", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что эта идея наиболее популярна среди людей старше 60 лет, включая многих пожилых мужчин, которые имеют воспоминания о своих днях в армии во время холодной войны. Однако среди младших 30 лет 59 процентов выступают против этой концепции в целом.

"Олаф Шольц, канцлер СДПГ, является еще одним бывшим отказником военной службы по мотивам совести. В 1984 году, будучи радикально настроенным молодым левым и настроенным скептиком, он решил нести свою национальную службу в доме престарелых, а не в вооруженных силах. Он также сказал, что возвращение к призыву является "не хорошей идеей", - пишет СМИ.

Возвращение обязательного призыва на военную службу в Германии

О вероятном возобновлении обязательного призыва на военную службу в Германии в начале марта сообщило издание Der Spiegel. По его данным, министр обороны ФРГ Борис Писториус уже поручил разработать модели такой службы.

Отмечалось, что Писториус хочет создать для ФРГ модель военной службы, которая будет способствовать "общей социальной устойчивости". За образец должны взять Швецию.

Также УНИАН сообщал, что страны Балтии призывают вернуть призыв в армию членов НАТО.

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